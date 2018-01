"Calauziti, ca multe alte popoare europene ale acelor vremuri, de dorinta de emancipare nationala, constienti de legitimitatea aspiratiilor lor, romanii din cele doua Principate reuseau, la 24 Ianuarie 1859, sa dea istoriei un alt curs decat cel stabilit de harta intereselor externe.

Alegerea colonelului Cuza drept domn in ambele Principate a reprezentat mult mai mult decat o solutie inedita la o problema ce parea de nerezolvat. Unirea Principatelor a fost posibila, deopotriva, prin eforturile politice si diplomatice ale unor oameni de stat vizionari, prin relatiile de prietenie cu tari-cheie in concertul european al momentului si, cel mai important, prin convergenta in spirit a intregii natiuni, care a determinat masele populare din Principate sa-si ia in propriile maini destinul.



Visul unitatii tuturor romanilor, sadit in constiinta nationala de Mihai Viteazul la 1600, prindea contur la 24 Ianuarie 1859 si se desavarsea in anul 1918, odata cu faurirea Marii Uniri, pe care o sarbatorim in acest an la centenar.

Daca astazi Romania are un cuvant de spus in cadrul unor organizatii internationale puternice, daca putem calatori liber peste hotare, aceste realitati concrete ale vietii noastre se datoreaza in mare masura si actului istoric de la 24 Ianuarie 1859. Nu in ultimul rand, sunt convins ca sunt multe familii de romani care se pot mandri cu un stramos unionist de la '59 si de aceea sper ca sarbatoarea de astazi sa primeasca si o farama de emotie din partea fiecaruia dintre noi.

Dincolo de datoria morala pe care o avem, aceea de a ne onora inaintasii pentru actele de patriotism de multe ori duse pana la jertfa, aceasta zi este si un prilej de reflectie asupra masurii in care trecutul poate crea la nesfarsit viitor, prin orizontul de speranta pe care il ofera", se arata in mesajul transmis de premierul interimar.