"Aceasta zi este un prilej de a reflecta impreuna la semnificatiile Unirii ce a reprezentat pasul hotarator spre realizarea statului national unitar roman, dar si de constientizare a importantei cultivarii permanente in societate a sentimentelor de unitate si solidaritate. Unirea Principatelor Romane a fost un act de inalta vointa politica si de solidaritate nationala, un prim moment al afirmarii romanilor ca natiune, dar si de orientare a noului stat spre valorile occidentale.



Actul de la 24 ianuarie 1859 are o semnificatie deosebita pentru Ministerul Afacerilor Externe, aniversarea acestuia constituind, de asemenea, prilejul de a rememora cu recunostinta activitatea diplomatiei romanesti care a actionat in acele timpuri complicate pentru recunoasterea internationala a Unirii si pentru pregatirea urmatorului moment esential din istoria natiunii romane, respectiv dobandirea independentei de stat. Istoria de aproape 156 de ani a Ministerului Afacerilor Externe consemneaza contributia eminenta a diplomatiei romanesti la procesele de faurire a statului roman modern. (...)

Momentul istoric de la 24 ianuarie 1859, a carui semnificatie este sporita anul acesta de aniversarea sa in contextul celebrarii Centenarului Marii Uniri de la 1918, constituie o expresie convingatoare a faptului ca un ideal national se poate realiza numai cu vointa politica ferma si consens social. Valoarea sa ca simbol al fortei actiunii solidare trebuie sa ramana o sursa de inspiratie nu numai pentru cei prezenti, ci si pentru generatiile care ne vor urma", se arata in mesajul transmis de MAE.