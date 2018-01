"Traficul de organe se facea in miezul zilei la Cluj. Noi nu o sa ne vindecam ca tara daca MApN nu va raspunde cu ce avioane au fost transportati cetateni azeri veniti sa isi cumpere un rinichi, ce implicare a avut MAE in activitatea de rezolvare a unor acte prin Ambasada Romaniei la Vatican si fostul ambasador Gheorghe Gheorghiu Iuliu Pangratiu, ce implicare au avut SIE si SRI in musamalizarea acestor grave acte de trafic de organe, dar si Aeroportul International Cluj. Prin interpelari depuse la aceste institutii voi cere explicatii publice pentru a clarifica cine a stiut de aceste fapte si nu a facut nimic. Sunt suspiciuni ca institutiile respective ar fi fost implicate in acest trafic de organe”, a declarat, marti, Emanuel Ungureanu, potrivit digi24.ro.

Suspiciunile si-ar avea baza in marturiile lui Iulian Iacob care si-a vandut un rinichi la ICUTR Cluj-Napoca, in 2000, rinichi care a fost apoi transplantat de medicul Lucan unui cetatean din Azerbaidjan.

"Am refacut, marti, la ICUTR Cluj-Napoca, traseul pe care trebuiau sa il parcurga romanii saraci, care si-au traficat rinichii si au fost pacaliti de o retea coordonata de Mihai Lucan sa isi vanda rinichii pe bani foarte putini, iar sumele importante intrand in buzunarul lui sau a altor medici de la institut. Eu, personal, cand eram asistent social la ICUTR, am vazut cum Mihai Lucan traficheaza rinichi de la persoane in moarte cerebrala, un rinichi fiind transplantat unui cetatean german”, a declarat Emanuel Ungureanu.

Iacob a declarat ca initial dorea sa isi vanda rinichiul unui tanar din Galati pentru suma de 7.000 de lei, dar ca ulterior l-a vandut pentru 7.500 de dolari, unui cetatean strain. Iulian Iacob a declarat presei ca a fost contactat de un apropiat al medicului Mihai Lucan.

„Am acceptat oferta lui Sabo, mi-a convenit, iar acesta mi-a spus ca profesorul Lucan l-a pus pe avion pe strain si vine sa ii faca transplantul. Am aflat ca era din Azerbaidjan si, insotit de profesorul Lucan, am facut teste de compatibilitate, iar acesta m-a intrebat daca sunt multumit de suma cu care m-am inteles cu Sabo. Am vazut ca azerul era insotit de patru garzi de corp, trei inarmati cu pistoale si unul cu un pistol mitraliera Kalashnikov, in incinta ICUTR. Ne pazeau sa nu fugim din spital, ca sa fie siguri ca are loc transplantul.

Sabo (...) mi-a spus ca nu imi poate da bani mai multi deoarece trebuie sa isi achite rata la masina, iar Lucan trebuie sa isi plateasca lucrarile la vila pe care o are in constructie. Ca sa imi recuperez banii, Sabo mi-a propus sa mai aduc donatori de rinichi, iar eu am mai adus ulterior la ICUTR inca doi barbati, Petru Ivascu si Costica Herlea. Dar nici pentru acestia nu am primit sumele pentru care m-am inteles. Un cetatean german sau italian platea intre 200.000 si 220.000 de dolari pentru un rinichi, iar unul din Azerbaidjan suma de 300.000 de dolari, pentru ca erau costuri suplimentare cu avioanele, platite in regim charter”, a spus Iulian Iacob.

Iacob sustine ca SRI, SIE si reprezentantii Brigazii Antidrog si Aeroportului Cluj aveau cunostinta de acest eveniment, intrucat cetateni din Azerbaidjan au venit cu avioane militare tip Hercules in tara noastra.

"SRI si SIE si cei de la Aeroportul Cluj si Brigada Antidrog stiau ce se intampla, stiau de mafia de trafic de organe care era. Pe rinichii mei si ai celorlalti doi donatori, Lucan si mafia lui au bagat in buzunar 900.000 de dolari, si-au facut vile, conturi in Elvetia, clinica LukMed a lui Lucan a fost facuta din rinichii nostri”, a sustinut Iulian Iacob.

In 2005, barbatul s-a autodenuntat, depunand o plangere impotriva medicului pentru trafic de organe,

Curtea de Apel Bucuresti a decis pe 12 ianuarie definitiv ca medicul Mihai Lucan, cercetat de DIICOT intr-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de 5 milioane de lei, sa fie plasat in arest la domiciliu.