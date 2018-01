Ornitologul József Szabó a identificat pe raul Olt primul exemplar din specia cufundar cu cioc alb (Gavia adamsii), specie care nu a mai fost semnalata niciodata pana acum in Romania. József Szabó, membru fondator al Societatii Ornitologice Romane (SOR), se afla pe Olt alaturi de directorul de conservare al SOR - Ciprian Fantana - si alti doi ornitologi - Pál Lajos si Simó Imre, la Numaratoarea de Iarna a Pasarilor Acvatice, primul mare proiect ornitologic al fiecarui inceput de an.

Observatia care adauga o specie arctica si in fauna Romaniei a fost facuta in apropiere de localitatea Ulmi din judetul Olt, nu departe de Slatina.

Despre specie

Cufundarul cu cioc alb este o specie de pasare acvatica. Cuibareste in Rusia arctica, Alaska si Canada, dar ajunge si pe coastele estice ale Asiei, in Japonia, Coreea de Sud, Coreea de Nord si China. In sezonul rece, migreaza spre ape mai calde. Se estimeaza ca in Europa ajung anual circa 1.000 de exemplare de cufundar cu cioc alb, scrie Agerpres.

Specia ierneaza in numere mici pe coastele Norvegiei, pe Marea Nordului si Marea Baltica. Accidental, exemplare au mai fost observate in Belgia (prima observatie a fost in 2017), Austria, Belarus, Bulgaria si alte state europene, dar niciodata in Romania. Populatia este estimata intre 16.000 si 32.000 de indivizi, dar cele mai mari numere - 20.000 de exemplare - se gasesc in Canada. Este cel mai mare dintre cufundari, are o lungime a corpului care atinge 90 de centimetri, cu o anvergura a aripilor de 135-150 de centimetri.

József Szabó nu este la prima specie descoperita pentru fauna Romaniei pe raul Olt. Anul trecut a descoperit pescarusul lui Franklin tot pe raul Olt, la intrarea in Slatina, in timp ce cufundarul a fost observat in dreptul localitatii Ulmi.