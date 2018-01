In fiecare an, in Europa, apar nu mai putin de 31.000 de cazuri de cancer de col uterin noi , iar infectia persistenta cu o tulpina cu risc oncogenic crescut este responsabila pentru aparitia tuturor acestor tipuri de cancer. In tara noastra, cancerul de col uterin reprezinta a patra cauza de mortalitate prin cancer la femeile din Romania si este prima cauza pentru femeile cu varsta cuprinsa intre 15 si 44 de ani.

Vaccinarea anti-HPV este o metoda de preventie primara a infectiei cu HPV, recomandata la nivel international. Organizatia Mondiala a Sanatatii sustine introducerea vaccinarii anti-HPV in programele nationale de vaccinare si considera ca este necesara includerea cancerului de col uterin si a celorlalte boli provocate de infectia cu HPV drept probleme de sanatate publica globale.

In cei peste 10 ani de la debutul vaccinarii, aceasta si-a dovedit eficienta atat in reducerea prevalentei infectiilor cu tulpini HPV cu risc oncogenic crescut, cat si a bolilor provocate de acestea. In aceasta perioada, au fost inregistrate reduceri de pana 90% a infectiei cu HPV tip 6/11/16/18 in tari ce inregistreaza o rata vaccinala optima, reduceri de aproximativ 45% a leziunilor cervicale cu risc scazut si de aproximativ 85% a celor cu risc inalt.

Potrivit unui comunicat remis 9am, alte studii au scos la lumina rezultate similare in ceea ce priveste eficienta vaccinarii: in Danemarca, s-a inregistrat o scadere semnificativa de 60% a leziunilor precanceroase (atipii celulare) la femeile nascute in intervalul 1989 si 1999 care au fost vaccinate, comparativ cu femeile nevaccinate. De asemenea, riscul de a dezvolta CIN 2/3 sau CIN3 a fost redus semnificativ, cu pana la 80%.

„In cei aproape 10 ani de la inceputul vaccinarii anti-HPV, aproape 118 milioane de fetite si femei au avut sansa sa beneficieze de vaccin la nivel global, astfel incat s-a reusit prevenirea a aproximativ 445.000 de cazuri de cancer de col uterin si a 184.000 de decese provocate de aceasta boala. Din pacate, alte peste 675.000 de cazuri de cancer de col uterin nu au fost prevenite4, in contextul in care exista disponibile pe piata vaccinuri care pot oferi pana la 90% protectie impotriva tipurilor de virus cu risc oncogenic crescut”, a declarat Profesor Dr. Alexandru Rafila, Presedintele Societatii Romane de Microbiologie.

Saptamana Europeana de Prevenire a Cancerului de Col Uterin este un demers menit sa ajute la comunicarea si informarea asupra metodelor de preventie impotriva acestei boli si la cresterea gradului de constientizare in randul populatiei cu privire la cancerul de col uterin. Impreuna, vaccinarea si screeningul, prin testare Babes-Papanicolaou, pot contribui semnificativ la reducerea ratei de mortalitate prin aceasta boala. Din cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, doar doua (Romania si Estonia) nu au inclus sau nu ofera finantare pentru vaccinarea anti-HPV in cadrul Programelor Nationale de Vaccinare.