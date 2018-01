De asemenea, in cazul in care persoana respectiva inceteaza pe parcursul anului contractul in urma caruia obtinea venituri suplimentare, aceasta trebuie sa notifice organul fiscal cu privire la incetarea activitatii.

"Din acel moment nu mai are obligativitate. Anunta ca si-a incetat activitatea pe care o desfasura pana la acea data si la urmatoarele termene (pentru ca suma trebuie platita in patru rate - n. r.) nu mai are obligatia de plata. Exista aceasta posibilitate de a nu plati, daca nu mai realizeaza venituri. Este un alt aspect pe care am putea sa il luam in calcul, cel legat de regularizarea contributiilor pe care eu decid sa le declar pentru ca estimez ca voi avea un venit de 100.000 de lei (de exemplu - n. r.). Eu constat ca se va realiza in proportie de 70.000 de lei. Atunci trebuie sa am posibilitatea ca pentru sumele pe care le-am achitat pe parcursului anului sa se faca regularizarea si sa primesc aceste sume. Acest lucru il avem in calcul si vom face aceasta mentiune expres", a spus Misa.

Ministrul a subliniat ca este vorba despre "un nou mecanism pe care il gandim.

Formularul care vizeaza obligatiile referitoare la contributiile sociale, respectiv contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate trebuie depus de persoanele fizice care au obtinut venituri extra-salariale cumulate de minim 22.800 lei in 2017.

"Persoanele fizice care au alte tipuri de venituri in afara de salarii (cum sunt activitati independente(PFA/PFI), drepturi de autor, investitii (dividende, dobanzi, castiguri de capital etc.), cedarea folosintei bunurilor, asocierea cu o persoana juridica, agricultura, piscicultura, alte surse) vor avea obligatia de a declara si plati cel putin contributia de asigurari de sanatate (CASS) daca au depasit in anul anterior (2017, in cazul nostru) plafonul de 12 salarii minime. Totusi, stabilirea plafonului este simpla doar in aparenta", preciza, recent, Radu Derscariu, director la compania de consultanta Deloitte Romania.

Potrivit acestuia, calculul se face fara a lua in considerare salariile. De altfel, obtinerea sau nu a salariilor nu mai reprezinta un criteriu pentru obligatiile referitoare la contributii sociale, asa cum se intampla in trecut cand pentru anumite venituri, de exemplu din dividende, nu se datora contributia de sanatate daca persoana fizica era salariata.

Declaratia 600 se depune daca veniturile din toate sursele depasesc 22.800 lei anual

Daca in urma calculului efectuat prin adunarea tuturor surselor, venitul obtinut in anul 2017 este mai mare de 22.800 lei, persoanele fizice trebuie sa depuna Declaratia 600 si datoreaza obligatoriu cel putin CASS de 10% la salariul minim pe economie de 1.900 lei. In caz contrar, respectiv daca veniturile realizate in 2017 se afla sub plafonul mentionat, contribuabilii nu vor avea obligatia sa depuna Declaratia 600 si nu vor datora contributii sociale in 2018.

In ceea ce priveste contributia pentru pensii, persoanele care au obtinut venituri din activitati independente vor declara obligatia de plata a CAS de 25% tot prin intermediul formularului 600.

"CAS se va calcula la venitul ales de contribuabil, dar care nu poate fi mai mic decat salariul minim brut inmultit cu 12 luni. Practic, pot opta sa plateasca CAS calculat la salariul minim sau la un venit superior, neexistand un plafon maximal. In concluzie, nu vor mai exista scutiri pentru anumite categorii de contribuabili, iar calculul se va efectua prin raportare la veniturile obtinute in anul precedent", a mai precizat Descariu.

Termenul de depunere a Declaratiei 600 privind obligatiile referitoare la contributiile sociale se va amana pana la 1 martie 2018 in scopul evitarii riscului neconformarii, motivat de faptul ca pentru anumite categorii de contribuabili care au obligatia sa completeze si sa depuna formularul pana la 31 ianuarie acest document prezinta caracter de noutate, potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta publicat luni seara de Ministerul Finantelor Publice.

"Prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal a fost reglementata obligatia de depunere, la organul fiscal competent, a Declaratiei privind venitul asupra caruia se datoreaza contributia de asigurari sociale si cu privire la incadrarea veniturilor realizate in plafonul minim pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate de catre persoanele fizice obligate la plata pana la 31 ianuarie, inclusiv a anului pentru care se stabilesc contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate. Avand in vedere faptul ca prin noul model fiscal de reformare a sistemelor sociale din Romania, declaratia se depune si de catre unele categorii de persoane care nu au avut aceasta obligatie inainte de 1 ianuarie 2018, cum ar fi persoanele fizice care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, din cedarea folosintei bunurilor, agricultura, silvicultura, piscicultura, investitii, asocieri cu persoane juridice sau din alte surse, pentru a veni in sprijinul acestora, se impune luarea unor masuri privind prorogarea termenului de depunere a acestei declaratii", se precizeaza in nota de fundamentare care insoteste proiectul de act normativ.

Cu cateva ore inainte de publicarea proiectului de catre Finante, presedintele PSD, Liviu Dragnea, anunta ca Guvernul urmeaza sa adopte, in prima sa sedinta, care va avea loc pe 31 ianuarie, o ordonanta privind amanarea termenului de depunere a Declaratiei 600.