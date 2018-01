"La data de 22 ianuarie, politisti din cadrul Politiei Orasului Turceni au fost sesizati de un tanar, de 23 de ani, din comuna Plopsoru, despre faptul ca in urma cu o zi, a fost agresat de o persoana de sex masculin.

Din primele cercetari efectuate de politisti la fata locului a reiesit faptul ca, in timp ce se aflau in incinta unui local de alimentatie publica, din satul Izvoarele, pe fondul unui conflict spontan, un tanar, de 25, din comuna Borascu, ar fi exercitat acte de violenta asupra reclamantului.

In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de lovire sau alte violente.

Fata de cel in cauza, politistii au luat masura retinerii pentru 24 de ore, fiind introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al I.P.J. Gorj, urmand ca in cursul zilei de astazi sa fie prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Jiu cu propuneri legale", se arata in comunicat.