"Eu am inteles de la doamna ministru de Interne, Carmen Dan, ca sunt in momentul de fata intr-o analiza vizavi de modul in care a actionat Jandarmeria. Am vazut ca si Jandarmeria a emis un comunicat. Sunt absolut convins ca doamna ministru Carmen Dan va trage concluziile necesare dupa aceste evaluari. La urma-urmei, eu cred ca a fost un protest care nu a avut chestiuni violente. Jandarmii, ca si ceilalti colegi din Ministerul de Interne, si-au facut datoria", a spus Fifor.

El a preciza ca cetatenii sunt liberi sa protesteze.

"Cetatenii Romaniei sunt liberi sa protesteze atunci cand au ceva de spus. Lucrul acesta este bine sa se intample in limitele normalitatii si ale legalitatii. Suntem un stat european si respectam acest lucru, asa cum respectam orice alt drept cetatenesc", a completat prim-ministrul interimar, citat de jurnalul.ro.