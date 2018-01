Dosarul, ce are ca obiect deschiderea procedurii falimentului la cererea debitorului, a fost inregistrat pe 17 ianuarie.

Potrivit informatiilor de pe portalul instantelor, cererea a fost formulata de Tel Drum SA Alexandria, in calitate de debitor.

Tot pe 17 ianuarie, procurorii DNA au dispus extinderea urmaririi penale fata de compania Tel Drum pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala in forma continuata si complicitate la doua infractiuni de abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite pentru sine sau altul.

Initial, in noiembrie 2017, compania Tel Drum a fost pusa sub acuzare pentru savarsirea mai multor infractiuni, intre care obtinerea nelegala, pe baza de documente false, a unor finantari din fonduri europene, pentru lucrari de reabilitare de drumuri judetene din judetul Teleorman, scrie Agerpres.

Conform unui comunicat al DNA, in dosar a fost pus sechestru asupra tuturor bunurilor mobile si imobile ale SC Tel Drum SA, precum si poprire asupra sumelor de bani existente sau care urmeaza a fi virate de terti, cu orice titlu, in conturile bancare detinute aceasta, pana la concurenta sumei de 32.118.589 lei, reprezentand suma foloaselor necuvenite si suma cu care s-a sustras de la plata obligatiilor fiscale catre stat.



DNA mai preciza ca reprezentantii legali ai Tel Drum SA au luat la cunostinta calitatea procesuala si acuzatiile, precum si continutul ordonantei privind dispunerea masurilor asiguratorii.

Pe 13 noiembrie 2017, DNA anunta ca Liviu Dragnea este urmarit penal de procurorii anticoruptie pentru constituire de grup infractional, abuz in serviciu si infractiuni referitoare la fraudare de fonduri, fapte care ar fi fost savarsite in dosarul "Tel Drum" in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Teleorman.