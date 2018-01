Agresiunea a avut loc pe 20 ianuarie, suspecta fiind ulterior identificata si retinuta.

"La data de 21.01.2018, procurori criminalisti (...) au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru o perioada de 24 de ore fata de inculpata D.A.M. sub aspectul savarsirii infractiunii de tentativa de omor calificat. Din actele de urmarire penala efectuate pana in prezent a rezultat faptul ca la data de 20.01.2018, in jurul orei 18,45, in timp ce se afla pe str. Doamna Ghica nr. 263, sector 2 Bucuresti, inculpata D.A.M. a urmarit-o pe victima, o persoana de sex masculin, si a lovit-o in spate cu un cutit, cu intentia de a o ucide, dupa care a parasit zona", scrie Agerpres.

Conform aceleiasi surse, agresoarea a iesit din penitenciar la termen, pe 19 octombrie 2017, dupa executarea unei pedepse de 7 ani si 6 luni de inchisoare pentru tentativa de omor deosebit de grav. Liberarea a avut loc ca urmare a deducerii din pedeapsa a unui numar de 360 de zile, prin aplicarea Legii 169/2017 privind recursul compensatoriu.

"Facem precizarea ca probatoriul in cauza a fost conturat si urmare a vizionarii imaginilor surprinse de camerele de supraveghere stradale situate in apropierea locului comiterii faptei", se mentioneaza in comunicat.

Inculpata a fost prezentata la Tribunalul Bucuresti, care a dispus arestarea preventiva pentru 30 de zile.

Cercetarile in acest caz sunt continuate de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti.