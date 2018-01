La inceput de 2018, 7card, compania care ofera angajatilor acces la cea mai mare varietate de activitati de relaxare si sport, lanseaza primul studiu cu privire la trendurile in materie de activitati sportive ale abonatilor sai, dar si clasamente despre cele mai active companii cat si frecventa de mers la sala. Cum iti suna o zi de marti, dupa birou la escalada? Sau preferi sa te relaxezi la piscina?

In urma statisticilor, marti a fost ziua cu cele mai multe vizite inregistrate. Cu atatea activitati de explorat si atatea experiente de trait, oamenii au posibilitatea de a incerca ceva nou in fiecare zi. Asadar, de ce sa nu incepem chiar de astazi, intr-o zi de marti?

Anul trecut a fost unul al experientelor, sau al “experimentalistilor”, asa cum reiese din studiul facut in urma analizei datelor din 2017. Din ce in ce mai multe persoane realizeaza ca ceea ce ne hraneste sufleteste sunt experientele. Acele momente cand ne simtim destul de curajosi incat sa fim exploratori, astfel descoperind o varietate de activitati sportive si recreative.

Cei mai multi angajati ai companiilor din Bucuresti, Timisoara si Cluj-Napoca au avut cea mai mare deschidere de a incerca activitati variate, cum ar fi escalada, cross training si inot.

27 februarie - ziua cu cele mai multe intrari la sala inregistrate

Marti - ziua preferata a saptamanii pentru practicarea activitatilor sportive

6-7 PM - intervalul orar in care romanii aleg sa practice sport si activitati recreative in timpul saptamanii

10-11 AM - intervalul orar in care romanii aleg sa practice sport si activitati recreative in weekend

Cele mai populare 3 activitati in 2017: Fitness, Aerobic si Cycling

Cele 3 activitati cu cea mai mare crestere: Cross Training, Escalada si Piscina

Top trending activitati pe orase: Bucuresti: Cross Training, Escalada, Yoga, Cluj-Napoca: Piscina, Timisoara: Cross Training, Dansuri

Topul experimentalistilor – curajosii din Bucuresti, Timisoara si Cluj-Napoca care au incercat cea mai mare varietate de activitati sportive

– curajosii din care au incercat cea mai mare varietate de activitati sportive Topul celor mai sociabili - cei mai multi abonati care au insotitori sunt in Craiova, Oradea si Iasi

- cei mai multi abonati care au insotitori sunt in Craiova, Oradea si Iasi Topul nomazilor - abonatii din orasele Bacau, Constanta si Braila, au inregistrat cele mai multe vizite si in alte localitati

- abonatii din orasele Bacau, Constanta si Braila, au inregistrat cele mai multe vizite si in alte localitati Topul celor mai „sportive” companii cu utilizatori de 7card: MSG System, Veeam Software, Macromex si Mahle

cu utilizatori de 7card: MSG System, Veeam Software, Macromex si Mahle Cele 5 orase cu cele mai multe locatii de sport & relaxare: Cluj-Napoca, Timisoara, Brasov, Bucuresti si Iasi , raportate la populatie - numarul de centre sportive / 100.000 de locuitori

, raportate la populatie - numarul de centre sportive / 100.000 de locuitori Cluj-Napoca - orasul cu cea mai mare oferta de centre de sport si relaxare, raportata la populatie

- orasul cu cea mai mare oferta de centre de sport si relaxare, raportata la populatie 29 de ani - varsta abonatilor care practica cel mai mare numar de activitati sportive si recreative



Fiind un card unic de acces la o gama variata de activitati sportive si de relaxare, 7card se adreseaza angajatilor companiilor, aducand beneficii reale de flexibilitate, diversitate si usurinta in utilizare, pozitionandu-se drept cel mai mare loc de joaca din Romania. Abonatii 7card sunt angajati ai companiilor din domenii precum IT&C, pharma, retail, banci, FMCG, telefonie mobila, asigurari etc. Reteaua numara in prezent aproximativ 30.000 de abonati activi.

7card a fost fondata in 2011 de trei antreprenori romani, Andrei Cretu, Iulian Circiumaru si Catalin Ivascu, care au adus pentru prima data in Romania serviciile de carduri unice, oferind angajatilor acces concomitent la peste 500 de centre sportive si de relaxare, in 39 de orase din Romania.

Benefit Seven a incheiat anul 2017 cu o cifra de afaceri de aproximativ 5 milioane de euro, fiind in continua crestere. Anul trecut, pachetul majoritar de actiuni al 7card a fost preluat de compania multinationala, de origine franceza, Sodexo, care este prezenta pe piata din Romania din 1998, cu un business orientat spre oferirea de beneficii si compensatii pentru angajati.



