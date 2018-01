"Respinge, ca nefondata, contestatia formulata de inculpatul Radu Stefan Mazare impotriva incheierii din data de 10 ianuarie 2018 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala in dosarul numarul 4453/1/2015. In baza articolului 275 alineatul (2) Cod procedura penala obliga contestatorul inculpat la plata sumei de 100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat. (...) Definitiva", se arata in minuta deciziei.

Instanta urmeaza sa emita mandat de arestare internationala pe numele lui Radu Mazare.

Un complet de cinci judecatori de la Inalta Curtea de Casatie si Justitie a luat in discutie luni contestatia formulata de Radu Mazare impotriva deciziei prin care i-a fost inlocuita masura controlului judiciar cu cea a arestului preventiv.

Avocatul lui Radu Mazare, Tiberius Barbacioru, a afirmat luni, la iesirea din sala de judecata, ca exista posibilitatea ca fostul primar al municipiului Constanta sa se intoarca in tara daca va fi achitat de instanta.

In acest context, avocatul lui Radu Mazare a sustinut in fata magistratilor ca incearca sa isi explice care este rezonanta demersurilor juridice demarate impotriva clientului sau.

"In prezent are opt dosare. Iata de ce Radu Mazare a putut interpreta faptul ca organele judiciare au trecut o limita si au iesit din obiectivitate, trecand pe taramul subiectivismului juridic. Este o impresie resimtita de Radu Mazare ca este o actiune concertata de a-l destabiliza juridic. De aici, Mazare s-a gandit ca e necesar sa ceara protectia juridica altui stat, ca e Madagascar, Nigeria sau Elvetia", a declarat Tiberius Barbacioru.

In replica, procurorul de sedinta a solicitat instantei respingerea ca nefondata si constatarea ca, desi laudabila sustinerea apararii, aceasta nu a adus niciun argument.

Conduita inculpatului este una de sfidare

", a precizat anchetatorul.

Pe 10 ianuarie, Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis cererea DNA de emitere a unui mandat de arestare in lipsa pe numele fostului primar al municipiului Constanta, Radu Mazare, dupa ce acesta a incalcat termenii controlului judiciar si a plecat in Madagascar.

ICCJ a dispus inlocuirea masurii controlului judiciar cu arestul preventiv pe o perioada de 30 de zile. Decizia nu este definitiva si poate fi contestata de avocatii lui Mazare.

DNA a cerut emiterea unui mandat de arestare in lipsa pe numele lui Radu Mazare, in cadrul unui proces in care fostul edil este judecat pentru luare de mita, abuz in serviciu si conflict de interese, in care mai sunt inculpati fostul deputat Eduard Martin si omul de afaceri Gabriel Strutinsky.

Pe 30 decembrie, IGPR a anuntat ca Radu Mazare, care se afla sub control judiciar, nu s-a prezentat la Politia din Constanta pentru semnarea graficului de prezenta, fostul edil informandu-l pe ofiterul de caz ca se afla pe teritoriul statului Madagascar, unde face demersuri pentru a obtine azil politic.