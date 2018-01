Cercetarea, condusa de organizatia nonprofit Working Families si Bright Horizons, o companie din domeniul educatiei timpurii, a ajuns la concluzia ca multi parinti muncesc peste programul normal de lucru din cauza volumului mare de sarcini.

Aproape doi din cinci parinti nu ajung acasa la timp pentru a le spune ''noapte buna'' copiilor si nu au timp pentru a-i ajuta pe cei mici la teme, iar unul din patru considera ca munca este cauza neintelegerilor cu partenerul.

Munca peste program este legata si de obiceiurile alimentare nesanatoase, precum si de timpul insuficient pentru exercitii fizice.

Statistici ingrijoratoare

Un sondaj, la care au participat peste 2.700 de parinti incadrati in campul muncii, a ajuns la concluzia ca doi din cinci angajati care ar trebui sa munceasca 35 sau 36 de ore pe saptamana petrec mai mult timp la serviciu. Dintre cei care au un program de 25 de ore, doar o treime munceste suplimentar.

Constatarile studiului descriu o situatie ''ingrijoratoare'' pentru parinti, care admit ca ''trag de timp'' in cariera, refuza o noua slujba sau promovare pentru a putea echilibra viata profesionala cu cea de familie, scrie Agerpres.



''Pentru mame si tati, faptul de deveni parinte pare sa fie o decizie proasta pentru cariera deoarece standardul pentru cei care vor sa aiba succes a ramas venitul devreme la serviciu, munca suplimentara si raspunsul la emailuri in afara orelor de program, iar parintii au mai putin timp la dispozitie, ceea ce ii dezavantajaza'', explica Sarah Jackson, directoarea organizatiei Working Families.

''Parintii raspund la presiunile puse asupra lor infranandu-si in mod deliberat carierele. Cu peste 11 milioane de parinti in campul muncii in Marea Britanie, economia noastra nu isi mai permite aceasta ''penalizare parentala''.

''Avem nevoie de o abordare mai larga, cu adevarat flexibila a muncii. Avem nevoie de slujbe croite pe nevoile umane, care sa le permita parintilor sa-si indeplineasca potentialul de pe piata muncii si sa le dea familiilor timpul de care au nevoie pentru a putea prospera.''

''Cultura britanica a muncii peste program pune o presiune serioasa pe viata de familie'', spune James Tugendhat, din cadrul organizatiei Bright Horizons.

''Multi parinti lucreaza inacceptabil de multe ore pentru a-si castiga existenta dupa care ajung acasa stresati si epuizati'', completeaza acesta.