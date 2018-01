"In cursul zilei de astazi sunt pregatite sa actioneze peste 13.000 de angajati ai M.A.I., dintre care 4.600 de politisti, 3.500 de jandarmi si 5.100 de pompieri cu 3.031 mijloace de interventie.

Pe autostrada A1 Bucuresti – Pitesti ninge pe toata lungimea si se actioneaza cu 30 de autovehicule care lucreaza in baterii de cate trei. Carosabilul este la negru.

Pe autostrada A2 Bucuresti – Constanta ninge intre kilometrii 12 (Bucuresti) si 65 (Lehliu) insa, in prezent, se circula in conditii de iarna.



Situatia traficului rutier pe autostrazi si drumuri nationale este raportata in permanenta la nivelul Ministerului Transporturilor.

Politia Rutiera a luat masuri suplimentare de asigurare a unei prezente importante in strada pentru dirijarea traficului, prevenirea producerii unor ambuteiaje si deblocarea aglomeratiilor care ar putea aparea.

Recomandam cetatenilor care pleaca la drum sa se informeze din timp despre conditiile de deplasare. Prin centrul INFOTRAFIC, Politia Romana va informa periodic conducatorii auto despre situatia si conditiile in care se circula pe drumurile nationale si judetene.

La acest moment nu sunt inregistrate situatii de persoane ramase inzapezite sau la care accesul sa nu fie posibil din cauza conditiilor meteorologice.

Din punct de vedere al alimentarii cu energie electrica a consumatorilor finali sunt afectate 14 localitati din 4 judete (AG, OT, TL si VN), insumand 3.167 de consumatori, iar pentru remedierea situatiei actioneaza 14 echipe de interventie", se arata intr-un comunicat.