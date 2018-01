"Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul de Meteorologie si Hidrologie bulgar, in perioada 22-23 ianuarie 2018, intreg teritoriul R. Bulgaria va fi afectat de caderi insemnate de precipitatii sub forma de ninsoare si ploaie, insotite de vant puternic. In acest sens, au fost emise urmatoarele coduri de atentionare meteorologica:

Cod portocaliu pentru caderi de precipitatii sub forma de ninsoare si vant puternic in regiunile: Vidin, Montana, Vrata, Pleven, Loveci, Veliko Tarnovo, Gabrovo, Ruse, Targoviste, Razgrad, Silistra si Sumen. In aceste regiuni vor cadea insemnate cantitati de precipitatii sub forma de ninsoare. Valorile atinse vor fi de 20-30 l/m2, fapt care va duce la formarea stratului de zapada. Vantul va atinge o viteza medie de 14-19 m/sec., cu rafale de pana la 24m/sec. Conditiile meteorologice vor fi prielnice formarii troienelor de zapada;

Cod portocaliu pentru caderi de precipitatii sub forma de ploaie si vant puternic in urmatoarele regiuni: Dobrici, Varna, Burgas, Sliven, Yambol, Haskovo si Kardjali. In aceste regiuni vor cadea insemnate cantitati de precipitatii sub forma de ploaie, care, spre orele tarzii ale dupa-amiezii, se va transforma in ninsoare. Valorile atinse vor fi de 20-40 l/m2. Vantul va atinge o viteza medie de 14-19 m/sec, cu rafale de pana la 24m/sec;

Cod galben pentru caderi de precipitatii sub forma de ninsoare si vant puternic in regiunile: Sofia Regiune, Sofia, Pernik, Kiustendil, Blagoevgrad, Pazardjik, Smolian, Plovdiv si Stara Zagora. In aceste regiuni vor cadea precipitatii sub forma de ninsoare in cantitati cuprinse intre 15-25 l/m2, fapt care va duce la formarea stratului de zapada. Vantul va atinge o viteza medie de 14-19 m/sec, cu rafale de pana la 24m/sec. Conditiile meteorologice vor fi prielnice formarii troienelor de zapada.

Se recomanda sa se urmareasca cu atentie situatia din zonele respective, iar soferii sa conduca preventiv, sa respecte strict semnalizarea rutiera temporara montata si indicatiile/semnele organelor de control aflate la fata locului. Pe perioada instituirii codului de atentionare meteorologica este posibil ca unele categorii de drumuri care traverseaza aceste regiuni sa fie inchise circulatiei rutiere", arata MAE intr-un comunicat.

