Pana luni, la ora 11:00, este in vigoare un Cod galben de ninsori valabil in 14 judete, respectiv in Caras-Severin, Arges, Teleorman, Olt, Dolj, Valcea si in zona de munte a judetelor Mehedinti, Gorj, Hunedoara, Sibiu, Alba, Brasov, Dambovita si Prahova. In aceste zone vor predomina ninsorile, in general, insemnate cantitativ si local se va depune strat consistent de zapada.

De asemenea, pana luni, la ora 22:00, judetele Galati, Vrancea, Buzau, Braila, Ialomita, Calarasi, Constanta si Tulcea se vor afla sub avertizare Cod galben de intensificari sustinute ale vantului si ninsori viscolite. In judetele atentionate vor predomina ninsorile, iar vantul va avea intensificari sustinute, cu viteze la rafala in general de 65-75 km/h, viscolind ninsoarea si determinand scaderea vizibilitatii.

Potrivit ANM, regiunile Dobrogea, Banat, Crisana, sudul Olteniei, precum si sudul si estul Munteniei sunt vizate pana luni seara, la ora 22:00, de o informare meteorologica de ploi, lapovita, ninsoare si intensificari ale vantului.

Precipitatiile vor fi in extindere treptata, incepand cu regiunile vestice, si vor cuprinde cea mai mare parte a tarii. In jumatatea de sud a tarii si in zona montana se vor cumula cantitati de apa de 10-15 l/mp si izolat, indeosebi in Dobrogea, 30-35 l/mp.

Pana in dimineata zilei de luni, in Dobrogea vor predomina ploile, iar in Banat, Crisana, sudul Olteniei, precum si in sudul si estul Munteniei vor fi precipitatii mixte. In celelalte regiuni, iar in cursul zilei de luni si in sud si sud-est vor fi mai ales ninsori si se va depune strat nou de zapada. Temporar, vantul va avea intensificari in vestul si sudul teritoriului, cu viteze de 45-55 km/h, iar pe crestele montane, 60-70 km/h.

In regiunile sud-estice vantul va continua sa prezinte intensificari si in noaptea de luni spre marti (22/23 ianuarie) spulberand zapada.

Meteorologii au emis o prognoza meteo si pentru municipiul Bucuresti, caracterizata de lapovita si ninsoare, valabila pana luni seara, la ora 22:00.

Astfel, in prima jumatate a zilei de luni (22 ianuarie) temporar vor fi precipitatii, la inceput sub forma de ploaie si lapovita, apoi in special sub forma de ninsoare. Se va depune strat nou de zapada care va masura in medie 6 - 8 cm, izolat posibil

10 - 12 centimetri.

De asemenea, vantul va avea intensificari in special in prima parte a zilei de luni (22 ianuarie) cu viteze la rafala de 40 - 45 km/h. Temperatura minima se va situa in jurul valorii de 0 grade, iar maxima va fi de 1 - 2 grade Celsius.