Simona Tache a anuntat, duminica, printr-o postare pe Facebook, ca sotul ei, Nic Sarbu, s-a stins din viata dupa „o uriasa suferinta“ si le-a transmis un mesaj celor care vor sa-ti ia ramas bun de la el.

„Nic nu mai este. Ultimul lui an a insemnat o uriasa suferinta, pe care a trait-o asa cum si-a trait toti cei 43 de ani. A fost bun, demn, rabdator si indragostit de viata, pana la ultima respiratie. Trupul care i-a apartinut va fi incinerat marti, 23 ianuarie, la Crematoriul Vitan Barzesti. Daca doriti sa va luati ramas bun, o veti putea face la o ora pe care o voi anunta maine, printr-o editare a acestei postari. Va fi, probabil, undeva in jurul pranzului. Adresa Crematoriului: Intrarea Serelor nr 1, sector 4, in spatele Institutului de Medicina Legala“, a scris Simona Tache, pe Facebook.

Nic Sarbu a intrat in presa de stiinta in 1985, cand a inceput sa publice probleme in Gazeta Matematica. In 2005, s-a angajat la Academia Catavencu, unde a creat o pagina de stiinta, scrie realitatea.net. De asemenea, Nic Sarbu a facut si voluntariat pentru ONG-uri, a predat lectii de fizica si astronomie pentru copii de 12-14 ani din familii defavorizate.