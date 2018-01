22:09 - Organizatorii au anuntat ca manifestatia s-a incheiat. Punctul culminant al protestului a fost înregistrat atunci când zeci de mii de oameni şi-au aprins luminile de la telefoane creând o imagine impresionantă.



20:36 - 60.000 de oameni protesteaza in Bucuresti. Unii dintre ei au ajuns la Palatul Parlamentului, iar sirurile de protestatari se intind pana in Piata Unirii.



19:47 - Peste 50.000 de protestatari au plecat in mars, in Bucuresti. Peste 65.000 de oameni protesteaza in toata tara.



19:40 - Peste 40.000 de protestatari in Bucuresti. Oamenii se pregatesc sa porneasca in mars. 19:19 - Peste 20.000 de oameni in Piata Universitatii. Peste 40.000 de protestatari in Bucuresti. Oamenii se pregatesc sa porneasca in mars.Peste 20.000 de oameni in Piata Universitatii.



19:01 - Peste 12.000 de protestatari in acest moment. Un barbat a fost dus la Politie, dupa ce jandarmii au gasit asupra lui un pistol care s-a dovedit a fi de jucarie. 18.28 - Protestatarii au spart cordoanele jandarmilor. Piata a fost ocupata. Sunt circa 5.000 de oameni. Peste 12.000 de protestatari in acest moment. Un barbat a fost dus la Politie, dupa ce jandarmii au gasit asupra lui un pistol care s-a dovedit a fi de jucarie.Protestatarii au spart cordoanele jandarmilor. Piata a fost ocupata. Sunt circa 5.000 de oameni.

UPDATE 18:05

Numarul protestatarilor a crescut mult in ultima jumatate de ora, insa e greu de facut o estimare. Multimea e raspandita pe trotuare in zona Universitatii. E pentru prima data cand la un protest in aceasta Piata Jandarmeria a montat garduri la trotuar pentru a impiedica lumea sa ocupe strada. Lumea e nemultumita din a acest motiv si scandeaza impotriva jandarmilor- In acest moment, in Piata Universitatii sunt circa 2.000 de oameni.

Oamenii s-au mobilizat pe Facebook nemultumiti de modificarile aduse legilor Justitiei si Codurilor Penale. Protestatarii vin din toate colturile tarii- din Sibiu, Brasov, Iasi, Timisoara sau Constanta. Au plecat inca de dimineata spre capitala cu masini, trenuri sau chiar pe jos.

3. 000 de jandarmi sunt pregatiti sa intervina, in aceasta seara, la protestul organizat la kilometrul zero al Bucurestiului. Aproape 400 sunt deja in Piata Universitatii, unde au inceput sa vina oameni inca de acum cateva ore.