Printre acestia se afla si grupuri care au sosit din tara.

In Capitala au ajuns si clujenii care au pornit pe jos, in 10 ianuarie, intr-un "Mars al sperantei". Protestatarii, care au plecat in urma cu zece zile din centrul orasului Cluj-Napoca, au venit pe jos pana la Bucuresti. Lor li s-au alaturat pe traseu mai multe persoane.

Acestia s-au oprit pentru cateva minute in fata sediilor ALDE si PSD, de pe bulevardul Kiseleff, si in Piata Victoriei, purtand pancarte cu mesajele: "#Rezist", "#Coruptia ucide", "#Va vedem", "#Next level", "PSD = ciuma rosie".

Alte grupuri de protestatari din tara au sosit cu trenul, acestia reunindu-se in Gara de Nord, unde au afisat de asemenea bannere si pancarte cu mesaje impotriva coruptiei si a coalitiei de guvernare.

Programul marsului de protest de sambata anuntat pe Facebook cuprinde adunarea in Piata Universitatii, la ora 18:00, plecarea catre Parlament, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, CCR si CNA, iar la ora 21:00 sosirea protestatarilor in fata Palatului Parlamentului.