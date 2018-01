Se vor face opriri la sediul Avocatului Poporului, Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) si Consiliul National al Audiovizualului (CNA).

Protestatari vor ajunge sambata in Bucuresti din orase precum Cluj-Napoca, Bacau, Pitesti, Deva, Bistrita, Satu Mare, Galati si Timisoara, cu trenul sau cu microbuze, iar cei cu masini persoanele se vor intalni pe traseu si vor merge in coloana spre Capitala.

De asemenea, manifestatii asemanatoare sunt anuntate in acelasi timp cu protestul din Bucuresti si in alte orase din tara, precum si in in strainatate, la Viena, Bruxelles, Toronto, Zurich, Paris, Roma sau Edingburgh.

Protestul, organizat sub sloganul “Toate drumurile duc la Bucuresti. Revolutia generatiei noastre”, va incepe in jurul orei 18.00 in Piata Universitatii.