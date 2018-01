Din 20 ianuarie, ora 15:00 si pana pe 21 ianuarie, ora 6:00, aria precipitatiilor se va extinde in sud si sud-est. Astfel, in Muntenia si in Dobrogea acestea vor fi in general moderate cantitativ, ploaie si lapovita la inceput, iar in cursul serii si al noptii predominant ninsoare. Se va depune strat nou de zapada in medie de 4 - 8 cm, local in jurul a 10 centimetri.

In zona montana, in special in Carpatii Meridionali si de Curbura, temporar va ninge. Vantul se va intensifica in cursul noptii de sambata spre duminica (20/21 ianuarie) la munte, mai ales pe creste, cu rafale de peste 70 km/h, local viscolind sau spulberand zapada, iar in sud si sud-est va deveni moderat, cu intensificari de pana la 40 - 45 km/h local in Dobrogea.

ANM precizeaza ca, incepand din a doua parte a zilei de duminica, 21 ianuarie, aria precipitatiilor va fi in extindere in majoritatea regiunilor si treptat vor predomina ninsorile.



De asemenea, meteorologii au emis o informare de lapovita si ninsoare pentru Bucuresti, valabila sambata si duminica.



Astfel, precipitatiile mixte moderate cantitativ vor caracteriza regimul termic la nivelul Capitalei, in zilele de 20 si 21 ianuarie, iar incepand de duminica seara se vor semnala predominant ninsori si intensificari ale vantului.

Conform estimarilor, in intervalul 20 ianuarie, ora 15:00 - 21 ianuarie, ora 6:00, in Bucuresti vor fi precipitatii moderate cantitativ, la inceput mai ales sub forma de ploaie, iar seara si temporar in cursul noptii predominant sub forma de ninsoare. In acest context, se va depune strat de zapada de 4 - 6 centimetri, iar vantul va sufla slab si moderat.

Regimul termic va fi, in continuare, caracterizat de valori mai ridicate decat cele obisnuite in aceasta perioada din an, cu o maxima in jurul a 4 grade Celsius si o minima cuprinsa intre de -2 si -1 grad Celsius.

Incepand din seara zilei de duminica, 21 ianuarie, se vor semnala precipitatii predominant sub forma de ninsoare, in timp ce vantul se va intensifica treptat.