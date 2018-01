Cercetarile au aratat ca in momentul in care soferul autovehiculului societatii de salubritate din oras a dat in spate, a prins-o pe femeie, accidentand-o mortal.

"Soferul in varsta de 61 de ani detinea permis de conducere si nu era sub influenta bauturilor alcoolice", informeaza Amalia Ignatencu, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ) Tulcea, potrivit stirileprotv.ro.

Un echipaj al Serviciului Judetean de Ambulanta s-a deplasat la fata locului, dar nu a reusit sa ii salveze viata femeii care suferise un traumatism cranian.

Politistii au intocmit un dosar penal pentru ucidere din culpa.