In timpul loviturii, baiatul s-a ranit la buza, astfel ca s-a prezentat impreuna cu bunica sa la Unitatea de Primiri Urgente pentru a primi ingrijiri medicale.

Copilul a reclamat incidentul si la Politie, iar oamenii legii au inceput sa cerceteze cazul, pentru a stabili imprejurarile in care s-a intamplat totul.

”Politia Orasului Calan a fost sesizata direct de un minor in varsta de 10 ani, din Calan, elev la o scoala din localitate, despre faptul ca, in jurul orei 8:45, in timp ce se afla in sala de clasa, in timpul orei de curs, a fost lovit in zona capului de catre invatatoarea sa, iar din lovitura s-a lovit la buza, de banca”, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), potrivit stirileprotv.ro.

Inspectoratul Scolar (IS) Hunedoara a demarat propria ancheta in acest caz.

"Vor fi verificate toate aspectele sesizate, vor fi cercetate faptele si se vor lua masuri in conformitate cu legislatia in vigoare. Este extrem de important sa gestionam corect aceste cazuri de violenta. Regretam foarte mult, pentru ca nu ar fi trebuit sa aiba loc un asemenea eveniment, intr-o unitate de invatamant”, a aratat inspectorul scolar general, prof. Maria Stefanie.

Luni, problema va fi verificata de o echipa alcatuita din inspectori ai IS Hunedoara.

Ministerul Educatiei a fost informat in legatura cu incidentul.