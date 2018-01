Transpiratia, firimiturile si parul animalelor de companie la care se adauga praful, saliva, pielea moarta sau urme de cosmetice, este evident de ce cearcefurile si fetele de perna ne pot impobnavi in cazul in care nu sunt schimbate.



Potrivit specialistilor, lenjeria de pat ar trebui spalata o data pe saptamana.

Totodata, expertii avertizeaza ca pernele umplute cu pene sau cu material sintetic, vechi de 2 pana la 20 de ani pot contine intre patru si 17 specii diferite de ciuperci invizibile cu ochiul liber, scrie descopera.ro.

In plus, in timp, pilotele, cuverturile, salteaua sau pernele devin adevarate surse de bacterii, motiv pentru care isi pot face aparitia nu numai afectiuni respiratorii si eczeme, ci si disfunctii ale somnului.