"La data de 07 ianuarie, Politia Municipiului Targu-Jiu a fost sesizata de un reprezentant al unei societati comerciale din localitate, despre faptul ca persoane necunoscute au patruns intr-o camera din incinta societatii si dintr-un birou au sustras suma de 11.900 lei.

La data de 18 ianuarie, in urma investigatiilor efectuate de politisti din cadrul Biroului de Investigatii Criminale Targu-Jiu si a probatoriului administrat in dosar, a fost identificat un tanar de 18 ani, din comuna Scoarta, stabilindu-se faptul ca este autorul faptei si a altor 7 infractiuni de furt comise pe raza municipiului Targu-Jiu, in perioada iunie 2017 – ianuarie 2018. Fata de tanar s-a dispus masura retinerii pentru 24 de ore, fiind introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Gorj, urmand ca in cursul zilei de astazi sa fie prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Targu-Jiu cu propuneri legale.

In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de furt", se arata intr-un comunicat de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj.