Potrivit unui comunicat al Guvernului, premierul interimar a fost informat in legatura cu situatia din teren si cu masurile operative de interventie pentru remedierea problemelor generate de fenomenele meteorologice extreme.

Sursa citata precizeaza ca seful Executivului a cerut autoritatilor sa comunice public in permanenta evolutiile fenomenelor meteorologice si a facut apel la populatie sa se informeze inainte de a pleca la drum.

"Fac apel ca, in cazul in care va aparea un nou val de ninsoare, cetatenii sa inteleaga ca trebui sa ne sprijine prin respectarea regulilor care se impun pentru siguranta lor. Ma refer la evitarea drumurilor, daca conditiile meteorologice sunt severe sau, in cazul in care apar urgente, sa plece la drum cu autovehicule corespunzator echipate", a afirmat Fifor.

Guvernul arata ca autoritatile au intervenit, inclusiv cu elicoptere SMURD, in cazul persoanelor care necesita ingrijiri medicale speciale. "De asemenea, au actionat, inclusiv in cursul noptii, pentru deschiderea ultimelor drumuri publice afectate de ninsoare, in Galati si Tulcea, iar in prezent se iau masuri pentru reluarea alimentarii cu energie electrica, in urmatoarele ore, a localitatilor afectate de avarii ale retelei electrice", se precizeaza in comunicat.

In cadrul reuniunii, premierul a adresat multumiri echipelor de interventie care au actionat in aceasta perioada.

"Multumesc celor care au intervenit pe parcursul acestor zile. Este un efort sustinut din partea tuturor ministerelor implicate", a afirmat prim-ministrul interimar, potrivit Agerpres.

Situatia la nivel national este monitorizata permanent de Centrul National de Conducere Integrata, in care sunt prezenti si specialisti din cadrul Ministerului Transporturilor si Ministerului Energiei.