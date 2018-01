"Pana la ora 15.00, in Crisana, Maramures si local in Transilvania vor fi precipitatii mai ales sub forma de lapovita si ninsoare, in general, moderate cantitativ, iar vantul la rafala va avea viteze cuprinse intre 50 si 70 km/h trecator viscolind ninsoarea. Pe arii restranse va fi polei.

In Carpatii Meridionali si de Curbura rafalele vor atinge 60...70 km/h, iar pe creste 80...85 km/h spulberand zapada depusa", se arata in atentionare.

"In Muntii Apuseni si local in Carpatii Orientali, mai ales la altitudini mari, vantul va avea intensificari sustinute, cu viteze la rafala de peste 85...90 km/h. Va ninge in general moderat cantitativ, si va fi viscol", sustin meteorologii, potrivit digi24.ro.

Judetele vizate sunt Harghita, Neamt, Mures, Suceava, Bistrita-Nasaud, Maramures, Satu Mare, Bihor, Cluj, Arad, Hunedoara si Alba.