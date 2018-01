Florin Buzila in varsta de 19 ani si Paul Todirascu de 18 ani au fost retinuti, fiind acuzati de uciderea romancei, in luna octombrie a anului trecut.

Alina Elena Bita a fost strangulata in locuinta sa din Cerda, chiar sub ochii fiicei in varsta de 11 ani, potrivit Stirileprotv.ro.

Cei doi tineri sunt veri cu sotul victimei si au patruns in locuinta pentru a o jefui. Femeia i-a surprins, iar atacatorii au ucis-o si au fugit cu o suma mica pe care au gasit-o in casa.

Vecinii au fost cei care au anuntat politia, dupa ce au auzit plansetele copilei. La fata locului a ajuns imediat sotul femeii, care a descoperit cadavrul.

Din primele cercetari, oamenii legii au crezut ca femeia suferise un anevrism cerebral, insa autopsia a aratat semne suspecte pe gatul romancei.