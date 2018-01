Credinta in Dumnezeu l-a facut pe un barbat din Campulung Moldovenesc, Abel Viorel Cipeliuc Varvaroi, care face parte din cultul adventist, sa ia decizia sa renunte la proprietatile sale lumesti si sa ia calea propovaduirii cuvantului Domnului, scrie monitorulsv.ro.

Barbatul, care locuieste in Spania, vrea sa isi vanda casa din Campulung pentru 100.000 de Biblii, pe care urmeaza sa le imparta apoi in zonele in care "e foame de cuvantul lui Dumnezeu".

"Am pus acest anunt pentru ca eu consider ca revenirea Domnului Isus Hristos e foarte aproape, iar bunurile, casa mea, nu mai au nici o valoare. Am inteles din profetii ca Domnul Hristos revine foarte curand. Asa cum s-a profetit cand trebuia sa se nasca domnul Hristos, si au stiut doar trei magi care au citit din profetii, si s-au dus la imparatul Irod si au intrebat unde este imparatul de curand nascut, asa este scris si in Daniel si Apocalipsa in timpurile in care traim. Si am inteles ca in foarte scurt timp revine Domnul Hristos. Deci problema este foarte, foarte serioasa”, a spus barbatul pentru sursa citata.

"Sunt un om simplu, modest, si vreau si eu sa fiu mantuit. Anuntul este un simbol. Vreau sa-mi dedic toata viata mea sa fac tot ceea ce pot si cred ca este bine ca sa ma salvez pe mine si pe cei din jurul meu. Am facut lucrul acesta inaintea Domnului. Si daca Dumnezeu va considera ca trebuie sa duc Bibliile pe care le voi primi, ma voi duce cu cea mai mare putere. Mai simplu pentru cineva ar fi sa dea banii pe casa. Dar consider ca din partea lui Dumnezeu. Ma voi duce cu fruntea sus pentru ca Dumnezeu imi spune", a continuat el, precizand ca bibliile trebuie sa fie in engleza sau in franceza, dar si sa aiba si Vechiul si Noul Testament.

Casa scoasa la vanzare pe biblii are sase dormitoare, garaje la parter, iar valoarea de impozitare este de putin peste 600.000 de lei.