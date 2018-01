"Avem situatii punctuale unde, din cauza viscolului, lipsa energiei sau a defectiunilor de la centrala termica, s-a hotarat la nivelul unitatilor scolare din unele judete sa se suspende cursurile. Fac precizarea ca, din punct de vedere al actului educational, lucrurile nu sunt afectate, se vor recupera cursurile in toate aceste unitati scolare. Tinem legatura si cu inspectorii scolari si cu directorii de unitati scolare. Punctual, daca e nevoie, in fiecare judet, putem interveni, (...) in general in gradinitele din sate unde nu s-a putut asigura transportul elevilor. Totul este, din punctul meu de vedere, sub control. Colegii sunt conectati la ceea ce se intampla acolo. (...) Am facut recomandarea profesorilor sa nu puna absente elevilor in catalog, mai ales in situatia elevilor care au intarziat fata de programul normal", a precizat Liviu Pop.

La solicitarea premierului interimar, ministrul Educatiei a prezentat si o situatie a scolilor unde cursurile au fost suspendate: "In Galati sunt 15 unitati scolare, in Arges o unitate scolara, in Bacau cinci, in Sibiu - trei, in Vrancea - doua gradinite, in Harghita - trei unitati scolare, in Prahova - una, in Valcea - trei, in Iasi - 15 unitati scolare, in Tulcea - sapte, la Brasov - trei unitati scolare, in Vaslui - 19 si in Constanta - opt".

La iesirea din sediul MAI, intrebat de jurnalisti pe aceasta tema, ministrul Educatiei a precizat ca in prezent sunt 88 de unitati scolare din 14 judete inchise din cauza vremii nefavorabile.

Carmen Dan: Suntem in fata primului episod de iarna mai serios

, a declarat Carmen Dan, la videoconferinta cu prefectii organizata la sediul MAI.

Totodata, ministrul Afacerilor Interne a precizat ca situatia privind circulatia pe drumurile nationale este "in dinamica" si se monitorizeaza la nivelul Ministerului Transporturilor, scrie Agerpres.

"Ca masura preventiva, inca de aseara, trei drumuri au fost inchise pentru a evita riscul blocarii si inzapezirii. Toate aceste drumuri sunt in judetul Caras-Severin, respectiv DJ582E, intre Prislop si Semenic, DJ608, intre Borlova si Muntele Mic, si DJ582, intre Brebu Nou si Slatina Timis. Raman inchise, deocamdata, in judetul Gorj - DN 67 Novaci-Ranca, in judetul Prahova - DC134 Sinaia, spre cota 1400", a mai afirmat Carmen Dan.

Fifor: S-a intervenit operativ pentru ca traficul sa nu fie blocat

Premierul interimar Mihai Fifor a anuntat ca, din cauza conditiilor nefavorabile, s-a intervenit operativ pe tot parcursul noptii pentru ca traficul sa nu fie blocat.

"S-a intervenit in mod operativ pe tot parcursul noptii pentru ca traficul sa nu fie blocat. Au fost cateva situatii intr-adevar un pic mai complicate, dar aceste situatii au fost rezolvate, zic eu, in mod extrem de operativ. Am solicitat tuturor colegilor ministri implicati in operatiunea aceasta (...) sa intervina si sa fie pregatiti in orice moment", a declarat Fifor, la videoconferinta cu prefectii din judetele afectate de fenomenele meteorologice extreme, la sediul MAI.

El a precizat ca, in prezent, nu exista "blocaje semnificative" pe drumuri.

"Faptul ca nu avem blocaje semnificative la ora aceasta demonstreaza (...) ca fiecare institutie in parte a inteles sa isi faca datoria si continua sa isi faca datoria. (...) S-a tinut legatura in mod operativ cu prefectii in fiecare judet afectat si pot spune ca, repet, cu cateva mici exceptii, nu avem situatii deosebite", a spus Fifor.

Cod portocaliu de ninsori

Meteorologii au emis miercuri doua avertizari Cod portocaliu de ninsori si viscol , valabile pana joi seara in 20 de judete din Moldova, Transilvania si Oltenia, si a prelungit Codul galben de precipitatii insemnate cantitativ si intensificari ale vantului pentru 18 judete.

Astfel, pana joi, la ora 20:00, va fi in vigoare un Cod portocaliu de vremea rea in Muntii Banatului, Carpatii Meridionali si Carpatii de Curbura, unde viteza vantului la rafala va depasi 80 - 90 km/h, iar pe creste se vor atinge 120 - 140 km/h, viscolind ninsoarea si troienind zapada, iar vizibilitatea va scadea sub 50 de metri.

Judetele vizate de aceasta avertizare sunt: Iasi, Vaslui, Galati, Vaslui, Iasi, Vrancea, Bacau, Neamt, Tulcea, Buzau, Covasna, Brasov, Prahova, Arges, Sibiu, Valcea, Alba, Hunedoara, Gorj si Caras-Severin.