Din cauza facturilor tot mai mari la utilitati, producatorii spun ca sunt nevoiti sa ia aceasta decizie.

"Am primit notificari de la furnizorii de utilitati de gaze si energie ca vom avea scumpiri la energie de circa 35% si la gaze vreo 17%, deci aceste cresteri de costuri sunt aducatoare de pierderi. Utilitatile si forta de munca acum au ajuns la peste 50% din pretul produsului, ori scumpirea lor aduce obligatoriu o modificare de pret in piata pentru ca altfel nu ai cum sa lucrezi", a declarat Aurel Popescu, reprezentant ROMPAN, potrivit Digi24.ro.

Un roman mananca aproximativ 96 kilograme de paine intr-un singur an, cu 20% mai mult decat media europeana. In prezent, o paine costa, in medie, 2 lei si 20 de bani.