O femeie de 69 de ani din Bucuresti a murit dupa ce s-a imbolnavit de gripa. Femeia suferea si de alte boli cunoscute de medici.

Femeia nu era vaccinata antigripal. Este primul deces din acest sezon, insa acest numar ar putea sa creasca, avand in vedere ca in sezonul precedent, pana la aceasta data au fost inregistrate 5 decese.

Pana in acest moment, au fost confirmate 35 de cazuri de gripa in toata tara, cele mai multe sunt in Constanta si in Capitala.

Pana la data de 7 ianuarie, au fost vaccinate antigripal peste 600.000 de persoane din grupele de risc, in care sunt inclusi copiii si batranii.