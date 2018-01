Nou-nascutul a fost transportat la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta cu elicopterul SMURD.

Femeia a povestit ca a mers la toaleta si acolo s-a intamplat sa nasca. Familia a fost cea care a alertat autoritatile.

La fata locului s-au deplasat pompierii si elicopterul SMURD, care au scos bebelusul in siguranta, potrivit Digi24.ro.

Mama in varsta de 20 de ani a fost preluata de o ambulanta, pentru a fi dusa la spital.

Purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ), Claudia Tatarici, a relatat ca fatul a venit pe lume ca urmare a unei expulzii spontane, suferita de mama, in timp ce se afla la toaleta, in curtea casei. “Din cate se pare, nasterea este la termen, mama are 20 de ani, nu este casatorita si a declarat ca nu a stiut ca este gravida pana in aceasta dimineata cand a nascut spontan. Copilul este sanatos”, a precizat Claudia Tatarici.