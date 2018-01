In urma deciziei de marti, toate ambalajele din plastic de pe piata Uniunii Europene (UE) vor deveni reciclabile pana in 2030, consumul de articole din plastic de unica folosinta va fi redus, iar utilizarea intentionata a microplasticului va fi limitata, noteaza un comunicat de presa al Executivului comunitar.

"Daca nu schimbam modul in care plasticul este produs si folosit, in 2050 oceanele vor contine mai mult plastic decat peste. Trebuie sa luam masuri pentru ca plasticul sa nu mai ajunga in apa, in mancarea si in organismele noastre. Singura solutie pe termen lung este reducerea deseurilor din plastic, printr-o reciclare si o reutilizare sporite. Aceasta e o provocare pe care cetatenii, industria si administratiile trebuie sa o solutioneze impreuna. Prin Strategia UE privind materialele plastice propunem, de asemenea, un model economic nou si mai circular. Trebuie sa investim in noi tehnologii inovatoare care sa asigure protectia cetatenilor si a mediului, mentinand in acelasi timp competitivitatea industriei noastre", atrage atentia prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, responsabil cu dezvoltarea durabila.

La randul sau, Jyrki Katainen, vicepresedintele responsabil cu locurile de munca, cresterea economica, investitiile si competitivitatea, a sustinut ca prin noua economie circulara va atrage investitii si va crea oportunitati de inovare si noi locuri de munca.

"Strategia noastra pune bazele unei noi economii circulare a materialelor plastice si va atrage investitii in sprijinul acesteia. Astfel, vom contribui la reducerea deseurilor de plastic de pe uscat, din aer si din mari si, in acelasi timp, vom crea noi oportunitati pentru inovare, competitivitate si crearea unor locuri de munca de inalta calitate. Industria europeana are o oportunitate extraordinara de a se impune ca lider mondial in materie de noi tehnologii si materiale. Consumatorilor li se ofera posibilitatea de a face alegeri in cunostinta de cauza pentru a proteja mediul. Toate partile vor avea de castigat", a spus Katainen.

Conform datelor oficiale, in fiecare an, europenii genereaza 25 de milioane de tone de deseuri din plastic, insa mai putin de 30% sunt colectate pentru a fi reciclate. In intreaga lume, plasticul reprezinta 85% din deseurile de pe plaje.

Strategia privind materialele plastice adoptata in data de 16 ianuarie 2018 de catre Executivul comunitar va transforma modul in care produsele sunt concepute, fabricate, folosite si reciclate in UE. In acelasi timp cu adoptarea noii strategii privind materialele plastice, Comisia a aprobat si un Cadru de monitorizare compus din zece indicatori, care acopera fiecare etapa a ciclului. Cadrul va masura progresele in ceea ce priveste tranzitia catre o economie circulara la nivelul UE si la nivelul statelor membre.

Astfel, prin noua strategie, Uniunea Europeana va face ca reciclarea sa devina profitabila pentru intreprinderi, va reduce deseurile din plastic, va pune capat poluarii cu deseuri a marilor, va stimula investitiile si inovarea, respectiv va incuraja schimbarea in intreaga lume.

In cursul anului 2018, CE va prezenta o propunere privind articolele din plastic de unica folosinta, in conformitate cu cerintele privind o mai buna reglementare, iar partile interesate pot contribui pana la 12 februarie a.c. la consultarea publica in curs.

De asemenea, forul european va lansa revizuirea Directivei privind ambalajele si deseurile de ambalaje si va pregati orientari privind colectarea separata si sortarea deseurilor, care vor fi publicate in 2019.

Mai multe state UE au limitat folosirea pungilor din plastic

Legislatia europeana a dus, deja, la o reducere semnificativa a utilizarii pungilor de plastic in mai multe state membre. Noile planuri se vor axa pe alte tipuri de articole din plastic de unica folosinta si pe uneltele de pescuit, vor sprijini campaniile de sensibilizare din statele membre si vor stabili sfera de aplicare a normelor UE care urmeaza sa fie propuse in 2018, pe baza datelor disponibile si a consultarii partilor interesate. In plus, Comisia a anuntat ca va lua masuri pentru a limita utilizarea microplasticului in produse si va stabili standarde pentru plasticul biodegradabil si compostabil.

Romania a inceput sa se alinieze la legislatia europeana, iar in data de 5 octombrie 2017 Guvernul de la Bucuresti a aprobat, printr-un proiect de lege prevederea conform careia pungile de transport din plastic subtire (sub 50 de microni) si foarte subtire (sub 15 microni) cu maner vor fi interzise de la 1 iulie 2018 atat la introducerea pe piata nationala, cat si la comercializare.

Interdictia vizeaza exclusiv pungile de transport din plastic cu maner, nu si cele fara maner.

De asemenea, proiectul de act normativ prevede ca, incepand cu 27 mai 2018, Ministerul Mediului raporteaza cu privire la consumul anual de pungi de transport din plastic subtire, atunci cand furnizeaza catre Comisia Europeana date privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.