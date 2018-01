In lunile de iarna se inregistreaza un varf al frecventei starilor de tristete si de oboseala si al incapacitatii de a mai gasi bucurie in activitatile care produceau placere in mod obisnuit, potrivit unei cercetari efectuate de o echipa de oameni de stiinta din Marea Britanie care a analizat informatii prelevate de la peste 150.000 de persoane din aceasta tara. Conform concluziei studiului, cele mai afectate de aceste stari au fost femeile.

Cantitatea redusa de lumina solara din timpul iernii este unul dintre factorii asociati cu frecventa mai mare a simptomelor depresive in cazul femeilor, insa oamenii de stiinta au sustinut ca principalul motiv il reprezinta variatiile de temperatura din mediul exterior.

De asemenea, potrivit rezultatelor analizei, schimbarile sezoniere de dispozitie par sa fie independente de factori precum fumat, consum de alcool si de activitatea fizica, scrie Agerpres.

Descoperirile ofera ''dovada variatiilor sezoniere pentru simptomele depresive, care par sa fie mult mai pronuntate la femei decat la barbati'', dupa cum a declarat autorul studiului, Daniel Smith, profesor de psihiatrie la Universitatea Glasgow din Scotia.

''Inca nu cunoastem deplin motivul pentru care se intampla acest lucru'', a precizat acesta in cadrul unui comunicat de presa emis de universitate.

Schimbarile, independente de factori sociali si care tin de stilul de viata

Insa, potrivit lui Smith, "a fost interesant (de observat) ca schimbarile au fost independente de factori sociali si care tin de stilul de viata, probabil sugerand un mecanism biologic specific in functie de sex''.

"Evident, aceasta este o zona complexa si totodata importanta, ce necesita studii mai aprofundate'', a subliniat Smith.

''Personalul medical ar trebui sa tina seama de aceste diferente specifice in functie de sex (ce se manifesta) la nivelul populatiei in ceea ce priveste variatia sezoniera de dispozitie pentru a ajuta la recunoasterea si la tratarea simptomelor depresive pe tot parcursul anului calendaristic'', a adaugat conducatorul studiului.

Concluziile cercetarii au fost publicate in Journal of Affective Disorders