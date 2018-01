Procesul a fost suspendat din cauza unor problemele constatate de comisia de specialitate pe 9 ianuarie 2018, astfel ca autoritatile au decis impreuna cu antreprenorul sa remedieze problema in 90 de zile, anunta CNAIR.

Printre problemele identificate se numara: zone cu deficiente de planeitate si rugozitate, nerespectarea Normativului 605 privind recoltarea de carote la o suprafata de 20.000 mp pentru stabilirea grosimii straturilor rutiere si nerespectarea prevederilor Proiectului Tehnic privind calea pe pod. Astfel, scurgerea apelor pe anumite sectoare nu este asigurata.

De asemenea, unele panouri de semnalizare sunt obturate de parapete/ panouri fonoabsorbante, iar la structura de la km 45+600 exista defecte la suprafata betoanelor; sistemul ITS, echipamentul de cantarire in miscare are capacitatea de a inregistra numerele de inmatriculare pentru remorci, dar nu si cele pentru capul de tractor, asa cum a solicitat beneficiarul proiectului.

In Spatiile de Servicii nu s-a facut corect semnalizarea: "Aceasta trebuie completata cu doua semne aditionale pentru autoturisme pentru fiecare Spatiu de Servicii, precum si marcaj de interzicere in zonele care separa parcarile pentru autocare. De asemenea, se considera a fi necesara completarea semnalizarii orizontale din cadrul Spatiilor de Servicii cu sageti de orientare a participantilor la trafic: este necesara completarea semnalizarii cu marcaj de interzicere la intersectia dintre bretele, asa cum este specificat in cadrul Raportului de Audit de Siguranta”, precizeaza CNAIR, potrivit Stirileprotv.ro.

Acelasi lot are probleme si cu avizele CTE Siguranta Circulatiei privind obligativitatea Antreprenorului de a realiza iluminatul cu tehnologie LED, care nu au fost respectate. Proiectantul si Inginerul trebuie sa verifice proiectul tehnic pentru bazinele de retentie si calculele de dimensionare.

Comisia de receptie a decis sa suspende procesul de receptie, stabilind un termen de 90 de zile, timp in care trebuie remediate problemele. Termenul poate fi prelungit, in functie de conditiile meteorologice.

Autostrada Sebes - Turda trebuia sa fie finalizata in 2016, conform planurilor initiale.