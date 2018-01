Sergiu Lucinschi ar fi plecat din Romania, intrucat pe numele lui nu exista o interdictie in acest sens, au declarat surse din anturajul omului de afaceri.

In noiembrie, Curtea de Apel Bucuresti a dispus achitarea avocatului Radu Pricop pentru infractiunile de complicitate la santaj si instigare la fals in declaratii, si condamnarea lui Sergiu Lucinschi la 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru trafic de influenta, fals in declaratii si participare la fals intelectual.

In perioada decembrie 2014 - martie 2015, Sergiu Lucinschi in complicitate cu Radu Pricop l-a constrans pe omul de afaceri Alexandru Horpos pentru a-l determina sa remita suma de 4 milioane de euro.

“Astfel, firma la care Lucinschi era asociat/actionar a introdus la DIICOT o plangere penala, dand, in mod intentionat, unor afaceri comerciale nerentabile o incadrare juridica penala. Actiunile de constrangere au constat in conditionarea retragerii plangerii penale respective de acceptul omului de afaceri de a remite suma de bani mentionata. De asemenea, inculpatul Lucinschi i-a promis omului de afaceri ca va depune diligentele necesare astfel incat sa fie schimbata incadrarea juridica a tuturor faptelor care faceau obiectul plangerii intr-o infractiune pentru care, la retragerea plangerii prealabile, ancheta inceteaza”, sustin procurorii, potrivit Stirileprotv.ro.

In aceeasi perioada, Lucinschi a pretins ca are infleunta asupra organelor judiciare implicate in instrumentarea unor cauze penale care il vizau pe omul de afaceri.

″In acest sens, inculpatul Lucinschi i-a mai promis omului de afaceri ca va determina organele judiciare sa indeplineasca acte contrare indatoririlor de serviciu, respectiv efectuarea de demersuri pentru ridicarea unor sechestre instituite asupra bunurilor omului de afaceri si pentru solutionarea dosarelor intr-o maniera favorabila acestuia din urma, indiferent de probele existente”, mai spun procurorii.

In acest context, Lucinschi a pretin suma de 2 milioane de euro, in forma unui contract fictiv de imprumut.

“Solutia semnarii contractului fictiv de imprumut a fost identificata de inculpatul Pricop care, in perioada decembrie 2014 — martie 2015, l-a sprijinit in activitatea infractionala pe Lucinschi, prin formularea mai multor solutii nelegale, menite sa justifice remiterea banilor catre acesta. Prin acest document, intocmit la instigarea inculpatului Pricop, Sergiu Lucinschi a declarat in mod nereal, sub semnatura proprie, in fata notarului public, ca, in perioada 2008-2010, i-a dat omului de afaceri cu titlu de imprumut suma de 2.000.000 euro, omul de afaceri recunoscand acest lucru si angajandu-se sa ii restituie pana la data de 24 decembrie 2015”, mai arata DNA.