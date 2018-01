Accidentul s-a produs miercuri dimineata, in localitatea Nepos. Un elev in varsta de 15 ani a fost cel care a anuntat 112, spunand ca a fost lovit de o masina in timp ce mergea spre scoala, informeaza reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU).

Ajuns la fata locului, echipajul medical a vazut ca baiatul de 15 ani facea parte dintr-un grup, insa ceilalti copii au preferat sa isi continue drumul, fara sa ceara ajutor medical.

Dupa ce au ajuns la scoala, cadrele didactice au observat ca alti trei copii au nevoie de ingrijiri medicale, astfel ca au chemat Salvarea, potrivit Stirileprotv.ro.

Cei patru copii raniti sunt constienti, iar ranile nu le pun viata in pericol.

Din primele cercetari rezulta ca accidentul a fost provocat de o tanara in varsta de 25 de ani care circula pe DN 17 si a pierdut controlul volanului din cauza vitezei. Femeia a fost testata cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.