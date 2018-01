7 moduri surprinzatoare prin care iti poti stimula mai mult mintea:

1. Un pahar din fantana tineretii

Vinul, denumit si “fantana tineretii”, vine cu beneficii extraordinare pentru creier, dar si pentru organism, datorita antioxidantilor sai. Ajuta la digestie, dar si la un ten mai luminos. Mai mult, vinul rosu reduce riscul unui atac de cord si controleaza mai bine colesterolul. Potrivit medicului Gordon Shepherd, de la Universitatea Yale, citat de catre The Independent, vinul, intr-o cantitate redusa, ajuta creierul sa foloseasca o parte mai insemnata a materiei cenusii. E recomandat sa ai mereu la indemana o sticla din astfel de vinuri in casa ta, pentru ocazii speciale, dar si pentru o seara relaxanta acasa, cu o carte in fata.

2. Odihneste-te suficient

Stresul, oboseala, presiunea, programul prelungit la locul de munca si problemele pe care le resimti in fiecare zi pot, de multe ori, sa-ti da o senzatie de incetosare asupra mintii. Gandesti mai greu, iti e dificil sa iei decizii, te misti in reluare si nu reusesti sub nicio forma sa iti intri in ritmul tau natural. Cea mai buna solutie pentru tine si mintea ta intr-o asemenea situatie este somnul. Asigura-te ca dormi suficient in fiecare noapte, pentru ca mintea ta sa fie mereu agera.

3. Citeste cat de des poti

Lectura este un exercitiu complet pentru minte. E foarte important ca acest obicei sa faca parte din rutina ta. Vei reusi sa gandesti mai limpede, mai rapid si vei capata o stare de bine datorita acestui obicei.

4. Nu uita de sport

Stii foarte bine acea vorba veche: “O minte sanatoasa intr-un corp sanatos”. Sportul inseamna oxigen pentru organism, dar si pentru creier. Nu trebuie sa iti dai programul peste cap pentru cateva zile de miscare. O alergare prin parc sau la sala, de 3 ori pe saptamana, cateva drumuri la bazin sau orice alta activitate ai prefera sunt suficiente pentru o minte mai agera.

5. Calatoreste mai mult

Experimenteaza culturi noi, vezi stiluri diferite de viata, relaxeaza-ti mintea, dupa o perioada grea de munca. Vacantele sunt extrem de utile pentru suflet, dar si pentru creier. Calatoriile pot fi, pentru multi, un medicament pentru minte pe care nu il poti gasi in alta parte.



6. Invata mereu ceva nou

Procesul de invatare nu se termina odata cu ultima zi la facultate. Orice om trebuie, in primul rand, sa nu uite sa invete ceva nou de cate ori are ocazia. Fie ca iei lectii de gatit, de dans, de lupte, fie ca inveti o limba straina sau incerci sa canti la pian sau tobe, obisnuieste-ti mintea cu lucruri noi in fiecare zi din viata ta.

7. Intra in contact cu oameni noi

Rutina de a vedea in fiecare zi aceleasi fete poate avea, pe langa ideea de confort, o latura mai putin placuta. Vei auzi zilnic idei aproximativ identice, te vei invarti intre aceleasi lucruri si nu vei reusi sa obtii perspective noi. Intra in contact cu oameni noi, afla ce le place, descopera pasiuni noi si idei noi, iar toate acestea te vor ajuta sa ai o minte mai dezvoltata.

Cate dintre aceste obiceiuri regasesti in rutina ta zilnica?