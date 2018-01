"Sub ochii nostri, deja obisnuiti cu mizeria, in PSD se da o lupta acerba pentru putere. Tudose nu e de plans. Ca Grindeanu, de altfel, nu a fost altceva decat o unealta in mana lui Liviu Dragnea. Doar ca acum, mai mult decat pe vremea lui Grindeanu, PSD-ul e scindat. Tudose a avut si el aliatii lui. Si invingatorii nu-i iarta pe invinsi intr-un partid cu mentalitate de haita. Preocupati de furaciune si puterea care o consfinteste, pesedistii nu au cum sa guverneze, asta e mai mult decat evident. Paradoxul este ca sunt dezbinati in lupta pentru putere (banii statului), dar extrem de uniti cand e vorba sa modifice legile justitiei ca sa-si salveze pielea sau sa modifice codul fiscal ca sa mai poata da o spaga "prietenilor". Cam asta e tabloul la care suntem obligati sa asistam. Un presedinte de partid care numeste prim-ministri incompetenti pe care ii schimba cand vede ca incep sa-i ia fata. Asa ca al treilea prim ministru va avea aceeasi soarta. Tot sub ochii nostri.

Azi se implinesc 168 de ani de la nasterea lui Eminescu. Ne conduce o mana de iresponsabili cu un dispret suveran fata de "popor". Hai sa ne uitam un pic la o strofa din Imparat si proletar:

"Spuneti-mi ce-i dreptatea?

- Cei tari se ingradira

Cu-averea si marirea in cercul lor de legi;

Prin bunuri ce furara, in veci vezi cum conspira

Contra celor ce dansii la lucru-i osandira

Si le subjuga munca vietii lor intregi."

Va suna cunoscut? Va suna actual?

O parte a populatiei vede cusatura, papusile, papusarii. Cealalta parte priveste fascinata la televizor. Acolo unde sunt descrise cu lux de amanunte hainele imparatului. Care, evident, e gol. Pe 20 ianuarie cei care stiu ca imparatul e gol ies in strada. Asa am auzit", a scris Tudor Chirila pe Facebook.