In ceea ce priveste raportarea la dolarul american, leul a pierdut teren pana la valoarea de 3,8182 lei, cu 4,96 de bani (1,32%) mai mult fata de cotatia de luni, de 3,7686 lei pentru un dolar american.

In acelasi timp, francul elvetian a fost cotat la 3,9533 lei, in crestere cu 3,55 de bani (0,9%), comparativ cu valoarea de 3,9178 lei pentru moneda elvetiana, stabilita in sedinta precedenta.

Gramul de aur s-a scumpit, marti, cu 92,31 de bani (0,65%), pana la 163,5981 lei, de la 162,6750 lei, cat s-a anuntat in ziua anterioara.