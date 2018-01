Valoarea totala a bunurilor primite de seful statului in 2017 este de 2.752 de euro (12.934,40 de lei).

Cel mai scump cadou primit de presedintele Iohannis, anul trecut, este un tablou reprezentand un peisaj de iarna realizat de Givi Kolelishvili, estimat la 500 de euro.

Potrivit listei publicate de Administratia Prezidentiala, printre cadourile primite de seful statului in 2017 se mai numara: o baioneta personalizata - Fortele pentru Operatii Speciale din Armata Romana, in caseta de prezentare, in valoare de 200 de euro, un decantor din sticla transparenta, marca Tiffany&Co (250 de euro), o casca de protectie personalizata, pentru activitati de pompieri si servicii de interventie in situatii de urgenta (150 de euro), butoni pentru camasa din aur de 14 K, lucrati manual, din colectia "Gold Jewellery of the Island of Pag" (150 de euro), o urna din argint, in caseta de prezentare din plus rosu (100 de euro), un tablou reprezentand doi elefanti (100 de euro), o sabie decorativa, in caseta (80 de euro), un stilou Poenari lucrat manual, din compozit complex, placat cu aur, model Baron Business (80 de euro), o marama din borangic (30 de euro), un bol de sticla rotund personalizat cu insemnele White House, in caseta (50 de euro), un set obiecte traditionale romanesti format din opinci, sosete impletite si ceramica (60 de euro), clopotei din ceramica realizati manual si drapelul Brigazii Multinationale NATO Sud-Est (20 de euro fiecare).

Presedintele Klaus Iohannis a primit, anul trecut, 41 de obiecte cu prilejul unor actiuni de protocol, care au ramas in patrimoniul Administratiei Prezidentiale.

Pe lista bunurilor publicata de Administratia Prezidentiala se afla si un telefon Huawei P10 Lite, in valoare de 180 de euro, primit de consilierul prezidential Bogdan Aurescu. Bunul a ramas in patrimoniul Administratiei Prezidentiale.

Astfel, valoarea totala a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol si depuse la Comisia de evaluare din cadrul Administratiei Prezidentiale in anul 2017 este 2.932 de euro (13.780,40 de lei).