"Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca pe teritoriul Republicii Franceze ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale franceze, pana la sfarsitul lunii ianuarie 2018 va fi mentinuta starea de alerta pentru epidemie de gripa, pe tot teritoriul francez. Epidemia de gripa a facut victime, in special, in randul persoanelor cu varste cuprinse intre 15 si 64 ani. Au fost inregistrate un numar de aproximativ 12.000 persoane care s-au prezentat la serviciul de urgente pe intreg teritoriul Frantei. Autoritatile locale considera ca varful endemic nu a fost inca atins, dar, pe intreg teritoriul Frantei, spitalele sunt deja saturate.

Se recomanda vaccinarea anti-gripala inainte de a calatori pe teritoriul Republicii Franceze.

Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Paris: +33147052966 si +33147052755, Consulatului General al Romaniei la Marsilia: +33491221741, Consulatului General al Romaniei la Strasbourg: +33369321938 si Consulatului General al Romaniei la Lyon: +33478607252 apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta. De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta au la dispozitie si telefoanele de permanenta ale misiunii diplomatice a Romaniei in Franta: +33680713729, Consulatului General al Romaniei la Marsilia: +33610027164, Consulatului General al Romaniei la Strasbourg: +33627050022 si Consulatului General al Romaniei la Lyon: +33643627736", arata MAE.