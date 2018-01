In prezent, satul nu dispune de apa curenta sau canalizare, iar scoala s-a inchis de patru ani. Doar doua dintre strazile comunei sunt asfaltate.

Localnicii se plang ca lucrurile arata ca in urma cu 50 de ani si spun ca nu au nevoie de teren de fotbal, ci de strazi. Oamenii iau apa din fantani, iar scoala s-a inchis in urma cu patru ani pentru ca nu mai existau copii.

Oamenii sunt dispusi sa ajunga o concesie, astfel ca nu resping total ideea terenului de fotbal, dar considera ca, in acelasi timp, "primaria ar trebui sa faca investitii" pentru apa potabila, canalizare si strazi.

"Au perfecta dreptate, ca nu era prioritar terenul, nici nu-i prioritar nici pentru noi, prioritare sunt drumurile, care s-a inceput procedura de licitatie pentru ele in 2017, la inceputul anului, si uitati, suntem in 2018, nu s-au finalizat nici in prezent. Da, satu-i imbatranit, dar si acolo sunt tineri care-s doritori sa faca sport", a declarat primarul comunei Hidiselul de Sus, Adrian Petroi, potrivit Stirileprotv.ro.

In comuna in care se construieste acest teren sintetic de fotbal mai sun inca trei terenuri asemanatoare, construite de aceeasi firma, pe banii primariei.