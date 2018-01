Suspectul in varsta de 19 ani le-a spus politistilor ca dormea in timp ce in casa iubitei sale a intrat un var al acesteia. Barbatul a spus ca s-a speriat si l-a lovit pe acesta cu toporul. Victima in varsta de 25 de ani a murit pe loc.

"La data de 14.01.2018, in jurul orei 18.00, am fost sesizati cu privire la faptul ca un tanar de 19 ani, din localitatea Oreavu, comuna Gugesti, ar fi lovit cu un topor o persoana de sex masculin, care in urma loviturilor primite a decedat. In cauza se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de omor. Principalul suspect a fost condus la sediul Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea in vederea audierii si luarii masurilor legale ce se impun", a precizat procurorul Marinela Arginteanu, potrivit Libertatea.ro.

Suspectul va fi prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva.