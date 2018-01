Ludovic Orban este asteptat la ICCJ in dosarul pentru folosirea influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite

Presedintele PNL, Ludovic Orban, se prezinta luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde va fi audiat in dosarul in care este judecat pentru folosirea influentei in scopul obtinerii de foloase necuvenite.