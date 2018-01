La fata locului a intervenit Detasamentul de Salvatori - o masina de descarcerare si o ambulanta SMURD cu medic.

Barbatul care a fost prins sub un tramvai duminica pe soseaua Viilor din Capitala prezinta semne vitale si va fi transportat la Spitalul Bagdasar-Arseni, potrivit ISU Bucuresti-Ilfov, scrie Agerpres.

"Dintr-o eroare de comunicare, anterior am mentionat ca barbatul are rani incompatibile cu viata. Pentru a remedia eroarea fac urmatoarele precizari: barbatul are varsta de 60 de ani si se afla in stop cardio-respirator cand a fost extras de sub tramvai. S-au facut manevre de resuscitare timp de cateva zeci de minute, iar barbatul prezinta semne vitale si va fi transportat la Spitalul Bagdasar-Arseni", a anuntat Adrian Marin, purtatorul de cuvant al ISU Bucuresti-Ilfov.