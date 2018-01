"In ultima saptamana, au aparut in spatiul public mai multe afirmatii false si calomnioase impotriva mea - fie ca eram prieten cu Eugen Stan, fie ca eram seful lui. Astazi, un post de televiziune afirma ca as avea un dosar penal de inselaciune. Este o noua mizerie in ceea ce ma priveste. Am vazut stirea si am incercat sa aflu care sunt probele in baza carora se fac aceste acuzatii. Nimic oficial, nicio proba, doar surse. Situatia o voi prezenta conducerii ministerului printr-un raport pe care il voi inainta chiar astazi", se arata intr-un comunicat al MAI, care transmite punctul de vedere al consilierului Valentin Riciu.

Precizarile vin dupa ce in presa a aparut sambata informatia ca Valentin Riciu, consilierul ministrului Carmen Dan, ar fi implicat in trei dosare penale, doua pe inselaciune si unul pe abuz in serviciu, scrie Agerpres.

Recent, Vali Riciu a negat ca ar fi avut o relatie de prietenie cu Eugen Stan, politistul de la Brigada Rutiera acuzat de pedofilie.

