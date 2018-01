Update 21.50- Dosar penal pe numele proprietarei cainilor

Pe numele proprietarei a doi caini de lupta a fost deschis un dosar penal, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ).

"In urma incidentului de azi femeia a fost adusa la audieri, pe numele acesteia fiind deschis un dosar penal. Precizam ca in urma cu o saptamana pe numele aceleiasi femei a mai fost deschis un dosar penal dupa ce a fost primita o sesizare conform careia patrupedele au iesit din curte si au atacat niste oameni, fara a-i rani insa", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Iasi, Anca Vajiac.



Duminica, doi caini de lupta au scapat dintr-o curte de pe strada Tanasescu si au atacat o fata de 22 ani care mergea spre casa. In apararea fetei a sarit un barbat de 66 de ani, care a fost muscat de mana. Un vecin care a vazut incidentul, un barbat in varsta de 47 de ani, a sarit la randul sau in ajutor, el fiind muscat in zona genitala.

"Serviciul Judetean de Ambulanta Iasi a fost solicitat sa intervina pentru doua persoane muscate de caine in zona strazii Sf. Andrei din Iasi. S-a dirijat de urgenta un echipaj cu asistent, iar la locul solicitarii au gasit o fata de 22 de ani cu plagi muscate, regiunea genunchi stang si mana stanga, si un barbat de 66 de ani cu plagi muscate, membru superior drept. Dupa acordarea asistentei medicale de urgenta au fost transportate la UPU de la Spitalul Sf. Spiridon pentru investigatii de specialitate", a declarat Nicolai Pralea, purtatorul de cuvant al Serviciului Judetean de Ambulanta.

Cel de-al doilea barbat, care a fost muscat in zona organelor genitale, a fost preluat de un Echipaj de prim ajutor si transportat la Spitalul "C.I.Parhon", la sectia de Urologie.

"In cea mai grava stare este un barbat in varsta de 47 de ani, care a fost muscat la nivelul zonei genitale, cu avulsie de testicul stang. Dupa ce a fost preluat, a fost directionat la Spitalul "C.I. Parhon", la sectia de Urologie", a declarat, pentru AGERPRES, prof.univ.dr. Diana Cimpoiesu, coordonatorul UPU-SMURD Iasi.

In urma incidentului, la fata locului au ajuns mai multe echipaje ale politiei si un echipaj al hingherilor. Acestia din urma au luat atat cei doi caini care au agresat persoanele, cat si pe un al treilea care se afla in curte. Vecinii spun ca un incident similar ar fi avut loc in urma cu cateva luni.

Proprietara a fost dusa la audieri

Proprietara celor doi caini a fost dusa la audieri la Sectia 2 Politie, cel mai probabil pe numele acesteia urmand a fi intocmit un dosar penal.

"A fost facuta o sesizare conform careia unul sau doi caini dintr-o rasa periculoasa au evadat dintr-o curte si au atacat trei persoane. E vorba de doi adulti si o fata de 15 ani. In prezent se fac cercetari. Proprietara patrupedelor a fost adusa la Sectia 2 Politie pentru audieri", a declarat, pentru AGERPRES, Anca Vajiac, purtatorul de cuvant al IPJ Iasi.