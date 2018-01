"Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul bulgar de Meteorologie si Hidrologie, pentru perioada 13-14 Ianuarie 2018, 8 regiuni: Montana, Vrata, Loveci, Gabrovo, Pazardjik, Plovdiv, Smolyan si Kardjali, sunt sub cod galben de ninsori. Precipitatiile din aceste zone pot crea, in combinatie cu rafalele de vant, troiene de zapada.



Se recomanda sa se urmareasca cu atentie situatia din zonele respective, iar soferii sa conduca preventiv, sa respecte strict semnalizarea rutiera temporara si indicatiile/semnele organelor de control aflate la fata locului. Pe perioada instituirii codului de atentionare meteorologica este posibil ca unele categorii de drumuri care traverseaza aceste regiuni sa fie inchise circulatiei rutiere.



Toti cei interesati, persoane fizice si firme de transport, pot obtine informatii despre starea vremii de pe site-ul www.weather.bg, informatii despre starea actuala a drumurilor de pe aplicatia gratuita LIMA (momentan doar in limba bulgara) www.lima.api.bg, de pe pagina de Internet a Agentiei ”Infrastructura Rutiera” – www.api.bg si non-stop de la numarul de telefon 070013020. In cadrul API functioneaza, pe parcursul intregului an, in regim non-stop, Centrul Situational, care colecteaza si sintetizeaza datele privind situatia drumurilor republicane/publice.

Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Sofia: +35929712858 si +35929733510, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta", arata MAE intr-un comunicat.